У Києві на енергооб'єкті cтався вибух: що відомо

Обставини інциденту встановлюються.
На енергообʼєкті в Шевченківському районі Києва стався вибух і пожежа. Всі служби прямують на місце.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Як стало відомо, на трансформаторній підстанції в Шевченківському районі столиці виникло коротке замикання. Спостерігається задимлення.
"Подальшого горіння немає. Руйнувань, пошкоджень приміщень та потерпілих немає. Екстрені служби на місці", – додав Кличко.
Нагадаємо, у Київській області стався вибух у багатоповерхівці. Внаслідок цього вщент вигоріла квартира.
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