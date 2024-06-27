У Києві на енергооб'єкті cтався вибух: що відомо

На енергообʼєкті в Шевченківському районі Києва стався вибух і пожежа. Всі служби прямують на місце.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Як стало відомо, на трансформаторній підстанції в Шевченківському районі столиці виникло коротке замикання. Спостерігається задимлення.

Кадри з місця вибуху на енергооб'єкті у Києві

"Подальшого горіння немає. Руйнувань, пошкоджень приміщень та потерпілих немає. Екстрені служби на місці", – додав Кличко.

У Харкові знову вибухи! А в області – 10 постраждалих!

Нагадаємо, у Київській області стався вибух у багатоповерхівці. Внаслідок цього вщент вигоріла квартира.

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