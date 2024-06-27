Трагедія у Києві: в метро чоловік упав на колії – страшні кадри 

Трагедія сталася у столиці на станції метро "Університет". Ймовірно, йому перерізало ноги. Страшні кадри трагедії потрапили до мережі. Рух метро частково призупиняли, рятувальники та "швидка" оперативно прибули на місце події.

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Людина потрапила під потяг метро

27 червня на станції метро "Університет" у Києві чоловік нібито кинувся під вагон метро. У міських пабліках виклали відео, на якому видно, що потяг стоїть на станції, виїхавши з тунелю наполовину. А під передньою його частиною затисло людину, яка кричить від болю. Також пабліки повідомляють, що чоловіку переїхало ноги.

Інформацію про потрапляння пасажира під потяг підтвердили у КМДА. Також там зазначили, що на найстарішій, "червоній", лінії зачинили на вхід частину станцій.

"Червона лінія: станції метро "Політехнічний інститут", "Вокзальна", "Університет", "Театральна" зачинені на вхід для пасажирів. На станції "Університет" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців"

Згодом у пабліках повідомили, що пасажирів попросили залишити станцію "Університет". У цей момент до верхнього вестибюля станції прибула карета "швидкої", фельдшери вивантажили з неї ноші. У ДСНС повідомили про деталі трагічного інциденту.

"27 червня о 10:56 до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення від чергового метрополітену про те, що на колію під прибуваючий потяг на станції метро "Університет" потрапила людина. Як виявилося, на станції метро на колії під першим вагоном потяга, знаходився чоловік із затиснутими ногами. Рятувальники здійснюють деблокування потерпілого"

У ДСНС повідомили, що 27 червня об 11:57 деблоковано потерпілого з-під вагона метро. В шоковому стані, без травматичної ампутації нижніх кінцівок. Потерпілого передано працівникам швидкої. Також у ДСНС зазначили, що рух поїздів на лінії організовано від станції "Академмістечко" до станції "Шулявська" та від станції "Хрещатик" до станції "Лісова". Пізніше у КМДА повідомили інформацію про зміну у русі червоною гілкою столичного метро.

"Наразі організовано човниковий рух "червоною" лінією метро від станції "Шулявська" до "Театральної". Поїзди повз станцію "Університет" слідують без зупинки. Пересадочний вузол "Театральна" – "Золоті ворота" відновив роботу"

Жінка впала під потяг метро

Нагадаю, що 13 червня на станції метро "Контрактова площа" жінка також впала під потяг. За словами правоохоронців, 39-річна мешканка столиці, перебуваючи на пероні, втратила рівновагу та впала на колію. У той час якраз прибував потяг. Жінку оперативно намагалися витягнути з-під потяга. Всіх пасажирів евакуювали через кабіну машиніста. Пізніше у поліції повідомили деталі трагічного інциденту.

"Надзвичайна подія відбулась близько о 20:40 на станції метро "Контрактова площа". За попередньою інформацією, жінка 1985 року народження, перебуваючи на пероні, втратила рівновагу та впала на колію, у той час коли прибував потяг. Поліцейські спільно із працівниками метрополітену та співробітниками ДСНС дістали постраждалу – її з тяжкими травмами лікарі терміново госпіталізували до медичного закладу"

Через трагедію станції "Поштова площа", "Контрактова площа", "Почайна" та "Тараса Шевченка" були зачинені на вхід для пасажирів. Рух поїздів метрополітену на "синій" гілці був частково призупинено. Пізніше станції метрополітену запрацювали у звичному режимі, а курсування потягів відновилося

Втратила руку

На жаль, жінці, яка 13 червня потрапила під поїзд на станції столичного метро "Контрактова площа", ампутували праву руку. Про це в ефірі телеканалу "Київ 24" повідомив завідувач відділення політравми в Олександрівській лікарні Євген Баценко. За його словами, жінка була доставлена в медзаклад у тяжкому стані. Крім пошкодження руки, у неї також травми голови та грудної клітини.

"На жаль, руку не вдалося врятувати. Була надана допомога в повному обсязі. Зараз жінка знаходиться в палаті реанімації. Стан її розцінюється як стабільно важкий"

Вбивство на фунікулері у Києві

Нагадаю, нещодавно українське суспільство сколихнула новина про трагедію на фунікулері. 16-річного юнака штовхнули на станції фунікулера у Києві, він налетів на скло, яке перерізало йому горло.

"Люди намагалися допомогти підлітку, а його друг відразу побіг до вахтера, щоб натиснути на червону кнопку. Вахтерка викликала поліцію, а інша дівчина – швидку. Один із друзів хлопця ліг на зловмисника, адже той "хотів втекти". Інші намагалися затиснути пораненому артерію, щоб зупинити кров. Попри їхні старання, хлопець не вижив. Підозрюваного у вбивстві майже одразу затримали. Ним виявився Артем Косов – військовослужбовець, водій Управління Державної охорони України. Артема Косова звинувачують в умисному вбивстві. Якщо його вину доведуть, йому загрожує до 15 років за ґратами".

Трагедія в Києві: на станції метро жінка впала під поїзд

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