У метро Києва на колії впала людина: що відомо

У метро Києва людина впала на колії. Рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється між станціями "Академмістечко" – "Вокзальна", "Хрещатик" – "Лісова".

Про це повідомляє КМДА.

Як зазначається, станції "Театральна" та "Університет" тимчасово зачинені для входу пасажирів. Також зачинено перехід між станціями "Золоті ворота" та "Театральна".

"На станції "Університет" пасажир потрапив на колії", – повідомили у КМДА.

Зараз на місці події працюють відповідні служби. Обставини зʼясовуються.

Що відомо про постраждалого

В поліції Києва ТСН.ua розповіли, що подія трапилася на станції "Університет". Коли на станцію прибував поїзд, пасажир впав на колію. Після того, як потяг зупинився, чоловіка дістали на перон.

"Постраждав молодий чоловік 2004 року народження. Через падіння він отримав травму кінцівки. Постраждалого госпіталізували до лікарні", – розповіли в поліції Києва.

Раніше у Києві чоловік зупинив рух поїздів метрополітену на "червоній" лінії. На станції метро "Лісова" людина вилізла на дах поїзда і відмовляється злазити.

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