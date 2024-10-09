На Київщині поліцейський застрелив 23-річного хлопця: подробиці інциденту

В одному з сіл Броварського району Київської області поліцейський застрелив 23-річного хлопця, який із сокирою погрожував матері, а потім напав на правоохоронців.

Про це повідомили в поліції Київської області.

У Броварському районі Київської області поліцейські виїхали на виклик про випадок домашнього насильства. На місці вони виявили 23-річного хлопця, який погрожував своїй матері сокирою. Коли правоохоронці зайшли до будинку, хлопець накинувся з сокирою і на них. Поліцейський попередив про застосування спецзасобів, зробив попереджувальний постріл гумовими кулями, але чоловік не зупинився. В результаті правоохоронець змушений був вистрілити у нападника.

Постраждалому викликали швидку допомогу, але він помер до її прибуття.

За фактом нападу на поліцейського під час відпрацювання виклику про домашнє насильство розпочато кримінальне провадження та службове розслідування.

Нагадаємо, в Києві затримали серійного крадія завдяки інформації, яку надали громадяни через соціальні мережі. Чоловік обкрадав квартири та медичні заклади.

Читайте також: