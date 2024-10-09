В Киеве закрыли станцию метро "Днепр": что произошло

В Киеве закрыли станцию метро "Днепр" на вход и выход пассажиров. Вероятно, в вагон подбросили мину.

Об этом сообщили в КМВА.

Поезда следуют мимо станции без остановки.

Неизвестные подбросили похожий на мину предмет к вагону метро в Киеве

Что говорят в полиции

Как сообщили ТСН.ua в полиции, информацию о мине подтвердить не могут. Пока точно неизвестно, что подбросили к вагону.

"Пока точно неизвестно, что это за предмет. Ждем взрывотехников, которые должны все проверить и сообщить, что это действительно", — рассказали в полиции Киева.

На место уже прибыли следственно-оперативная группа и взрывотехники. Информация будет обновляться.

По одной из версий, в вагон могли подбросить фильтр от противогаза, а не мину.

Ранее в метро Киева человек упал на рельсы. Движение поездов по "красной" линии метро осуществляется между станциями "Академгородок" – "Вокзальная", "Крещатик" – "Лесная".

Читайте также: