В Киеве закрыли станцию метро "Днепр": что произошло

Обстоятельства инцидента выясняется полицией.
В Киеве закрыли станцию метро "Днепр" на вход и выход пассажиров. Вероятно, в вагон подбросили мину.
Об этом сообщили в КМВА.
Поезда следуют мимо станции без остановки.
Что говорят в полиции
Как сообщили ТСН.ua в полиции, информацию о мине подтвердить не могут. Пока точно неизвестно, что подбросили к вагону.
"Пока точно неизвестно, что это за предмет. Ждем взрывотехников, которые должны все проверить и сообщить, что это действительно", — рассказали в полиции Киева.
На место уже прибыли следственно-оперативная группа и взрывотехники. Информация будет обновляться.
По одной из версий, в вагон могли подбросить фильтр от противогаза, а не мину.
Ранее в метро Киева человек упал на рельсы. Движение поездов по "красной" линии метро осуществляется между станциями "Академгородок" – "Вокзальная", "Крещатик" – "Лесная".
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