В Киевской области работали силы ПВО

В настоящее время в области объявлен отбой воздушной тревоги.
В воздушном пространстве Киевской области ночью 9 октября 2024 был зафиксирован БПЛА.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
Силы ПВО работали по целям.
"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — напомнили представители власти.
Напомним, что ранее сообщалось, что по Украине кружат вражеские беспилотники: названо направление движения.
Добавим, что утром 8 октября в Киевской области была объявлена воздушная тревога, которая впоследствии распространилась и на столицу.
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