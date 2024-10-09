В Киевской области работали силы ПВО

В настоящее время в области объявлен отбой воздушной тревоги.

В воздушном пространстве Киевской области ночью 9 октября 2024 был зафиксирован БПЛА.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Силы ПВО работали по целям.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — напомнили представители власти.

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Напомним, что ранее сообщалось, что по Украине кружат вражеские беспилотники: названо направление движения.

Добавим, что утром 8 октября в Киевской области была объявлена воздушная тревога, которая впоследствии распространилась и на столицу.

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