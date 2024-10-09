В Киеве задержали серийного вора благодаря постам в соцсетях (фото)

В Киеве нашли и задержали серийного вора, информацию о котором предоставляли граждане через социальные сети.

Об этом сообщила полиция Киева.

Публикация о подозрительном мужчине, который рыскает в одном из подъездов многоэтажки на Мостицкой и "проверяет" целостность замков на дверях, появилась в одном из столичных телеграмм-каналов.

Киевлянин в своем посту выражал возмущение, что полиция бездейственно наблюдает за человеком, который, по его мнению, может совершить преступление. Он отмечал, что правоохранители не реагируют, пока не будет конкретных доказательств преступления.

Злоумышленник "проверяет" целостность замков на дверях/Полиция Киева

Патрули и сотрудники криминальной полиции были ориентированы на поиски злоумышленника, и вскоре его задержали. Оказалось, что он только что совершил кражу в учебном заведении, сломав замок и проникнув в кафедру, откуда похитил два ноутбука стоимостью более 50 000 гривен. Следователи изъяли похищенную технику.

Украденные вещи/Полиция Киева

Кроме этого, выяснилось, что подозреваемый может быть причастен к еще двум похожим кражам ноутбуков из медицинских учреждений в Подольском и Оболонском районах Киева. Злоумышленник под стражей и ему грозит до восьми лет тюремного заключения.

Напомним, в Киеве на Оболони уже восьмой день идет поиск Назаренко Ирины, женщины 1956 года рождения. В последний раз ее видели 1 октября в районе ТЦ "Дрим Таун".

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