В Киеве задержали серийного вора благодаря постам в соцсетях (фото)

Полиция оперативно реагировала на обращения жителей, заметивших подозрительного мужчину в подъезде.
В Киеве нашли и задержали серийного вора, информацию о котором предоставляли граждане через социальные сети.
Об этом сообщила полиция Киева.
Публикация о подозрительном мужчине, который рыскает в одном из подъездов многоэтажки на Мостицкой и "проверяет" целостность замков на дверях, появилась в одном из столичных телеграмм-каналов.
Киевлянин в своем посту выражал возмущение, что полиция бездейственно наблюдает за человеком, который, по его мнению, может совершить преступление. Он отмечал, что правоохранители не реагируют, пока не будет конкретных доказательств преступления.
Патрули и сотрудники криминальной полиции были ориентированы на поиски злоумышленника, и вскоре его задержали. Оказалось, что он только что совершил кражу в учебном заведении, сломав замок и проникнув в кафедру, откуда похитил два ноутбука стоимостью более 50 000 гривен. Следователи изъяли похищенную технику.
Кроме этого, выяснилось, что подозреваемый может быть причастен к еще двум похожим кражам ноутбуков из медицинских учреждений в Подольском и Оболонском районах Киева. Злоумышленник под стражей и ему грозит до восьми лет тюремного заключения.
Напомним, в Киеве на Оболони уже восьмой день идет поиск Назаренко Ирины, женщины 1956 года рождения. В последний раз ее видели 1 октября в районе ТЦ "Дрим Таун".
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