В Киевской области полицейский застрелил 23-летнего парня: подробности инцидента

В одном из сел Броварского района Киевской области полицейский застрелил 23-летнего парня, который топором угрожал матери, а затем напал на правоохранителей.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

В Броварском районе Киевской области полицейские выехали по вызову о случае домашнего насилия. На месте они обнаружили 23-летнего парня, который угрожал своей матери топором. Когда правоохранители зашли в дом, агрессор набросился на них.

Полицейский предупредил о применении спецсредств, произвел предупредительный выстрел резиновыми пулями, но мужчина не остановился. В результате полицейский вынужден был выстрелить в нападающего.

Пострадавшему вызвали скорую помощь, но он умер до ее прибытия.

По факту нападения на полицейского при отработке вызова о домашнем насилии начато уголовное производство и служебное расследование.

Напомним, в Киеве задержали серийного вора благодаря информации, предоставленной гражданами через социальные сети. Мужчина обворовывал квартиры и медицинские учреждения.

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