В эти выходные в Киеве ограничат движение транспорта: список улиц

Движение транспорта будет частично ограничено на некоторых участках для обеспечения безопасности участников марафона.

В субботу и воскресенье, 12 и 13 октября, в Киеве частично ограничат движение транспорта из-за благотворительного марафона "Киевский марафон Несокрушимости".

Об этом сообщила пресс-служба организаторов.

В столице частично будет ограничено движение на отдельных участках, но без полного перекрытия, для обеспечения безопасности участников марафона.

"Перекрытие дорог – важное и необходимое условие проведения любого массового соревнования и залог безопасности участников", – говорится в сообщении организаторов.

12 октября с 10:30 до 18:30 будет перекрыто движение по улице Трухановской.

В воскресенье, 13 октября, будет действовать такой график перекрытия движения в Киеве:

Улица Трухановская : с 08:15 до 15:30.

: с 08:15 до 15:30. Северный мост (в направлении Троещины на Оболонь): ограничение с 08:30 до 14:30.

(в направлении Троещины на Оболонь): ограничение с 08:30 до 14:30. Проспект Владимира Ивасюка (от Северного моста до дома 2ГК2): с 08:30 до 14:30.

(от Северного моста до дома 2ГК2): с 08:30 до 14:30. Оболонская набережная : с 08:30 до 14:30.

: с 08:30 до 14:30. Улица Приречная (от дома 9 до Оболонского острова): с 08:30 до 14:30.

(от дома 9 до Оболонского острова): с 08:30 до 14:30. Переулок между домами Оболонская набережная, 1 и 3 : с 08:30 до 14:00.

Также уточняется, что на Северном мосту движение будет ограничено двумя полосами в направлении с левого на правый берег от парка "Муромец" до съезда на проспект Владимира Ивасюка.

Городские власти Киева учли несколько факторов при принятии решения о перекрытии движения во время благотворительного марафона:

Благотворительность: На этапе подготовки марафона уже было собрано более 6 млн. грн. на благотворительные нужды.

Социальная интеграция: В рамках мероприятия запланирован отдельный старт для военных и ветеранов войны.

Психологическая поддержка: Спортивные мероприятия оказывают положительное влияние на физическое и ментальное здоровье участников.

Безопасность участников: На более длинном маршруте будет больше укрытий, что позволит бегунам безопасно скрыться в случае воздушной тревоги, избежав скоплений людей.

Напомним, в Днепре водитель сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Полиция смогла разыскать его спустя полчаса после аварии.

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