Цими вихідними у Києві обмежать рух транспорту: список вулиць

Рух транспорту буде частково обмежено на деяких ділянках для забезпечення безпеки учасників марафону.

У суботу та неділю, 12 і 13 жовтня, у Києві частково обмежать рух транспорту через проведення благодійного марафону "Київський марафон Незламності".

Про це повідомила пресслужба організаторів.

У столиці буде частково обмежено рух на окремих ділянках, але без повного перекриття, для забезпечення безпеки учасників марафону.

"Перекриття доріг - важлива та необхідна умова проведення будь-якого масового змагання та запорука безпеки учасників", - йдеться у повідомленні організаторів.

12 жовтня з 10:30 до 18:30 буде перекрито рух на вулиці Труханівській.

У неділю, 13 жовтня, буде діяти такий графік перекриття руху в Києві:

Вулиця Труханівська : з 08:15 до 15:30.

: з 08:15 до 15:30. Північний міст (у напрямку з Троєщини на Оболонь): обмеження з 08:30 до 14:30.

(у напрямку з Троєщини на Оболонь): обмеження з 08:30 до 14:30. Проспект Володимира Івасюка (від Північного мосту до будинку 2ГК2): з 08:30 до 14:30.

(від Північного мосту до будинку 2ГК2): з 08:30 до 14:30. Оболонська набережна : з 08:30 до 14:30.

: з 08:30 до 14:30. Вулиця Прирічна (від будинку 9 до Оболонського острову): з 08:30 до 14:30.

(від будинку 9 до Оболонського острову): з 08:30 до 14:30. Провулок між будинками Оболонська набережна, 1 та 3: з 08:30 до 14:00.

Також уточнюється, що на Північному мосту рух буде обмежено двома смугами в напрямку з лівого на правий берег — від парку "Муромець" до з'їзду на проспект Володимира Івасюка.

Міська влада Києва врахувала кілька факторів при ухваленні рішення про перекриття руху під час благодійного марафону:

Благодійність: На етапі підготовки марафону вже було зібрано понад 6 млн грн на благодійні потреби.

Соціальна інтеграція: У межах заходу запланований окремий старт для військових та ветеранів війни.

Психологічна підтримка: Спортивні заходи позитивно впливають на фізичне та ментальне здоров'я учасників.

Безпека учасників: На довшому маршруті буде більше укриттів, що дозволить бігунам безпечно сховатися в разі повітряної тривоги, уникнувши скупчень людей.

Нагадаємо, у Дніпрі водій збив жінку з дитиною на пішохідному переході та втік з місця події. Поліція змогла розшукати його через пів години після аварії.

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