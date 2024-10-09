Цими вихідними у Києві обмежать рух транспорту: список вулиць

Рух транспорту буде частково обмежено на деяких ділянках для забезпечення безпеки учасників марафону.
У суботу та неділю, 12 і 13 жовтня, у Києві частково обмежать рух транспорту через проведення благодійного марафону "Київський марафон Незламності".
Про це повідомила пресслужба організаторів.
У столиці буде частково обмежено рух на окремих ділянках, але без повного перекриття, для забезпечення безпеки учасників марафону.
"Перекриття доріг - важлива та необхідна умова проведення будь-якого масового змагання та запорука безпеки учасників", - йдеться у повідомленні організаторів.
12 жовтня з 10:30 до 18:30 буде перекрито рух на вулиці Труханівській.
У неділю, 13 жовтня, буде діяти такий графік перекриття руху в Києві:
- Вулиця Труханівська: з 08:15 до 15:30.
- Північний міст (у напрямку з Троєщини на Оболонь): обмеження з 08:30 до 14:30.
- Проспект Володимира Івасюка (від Північного мосту до будинку 2ГК2): з 08:30 до 14:30.
- Оболонська набережна: з 08:30 до 14:30.
- Вулиця Прирічна (від будинку 9 до Оболонського острову): з 08:30 до 14:30.
- Провулок між будинками Оболонська набережна, 1 та 3: з 08:30 до 14:00.
Також уточнюється, що на Північному мосту рух буде обмежено двома смугами в напрямку з лівого на правий берег — від парку "Муромець" до з'їзду на проспект Володимира Івасюка.
Міська влада Києва врахувала кілька факторів при ухваленні рішення про перекриття руху під час благодійного марафону:
Благодійність: На етапі підготовки марафону вже було зібрано понад 6 млн грн на благодійні потреби.
Соціальна інтеграція: У межах заходу запланований окремий старт для військових та ветеранів війни.
Психологічна підтримка: Спортивні заходи позитивно впливають на фізичне та ментальне здоров'я учасників.
Безпека учасників: На довшому маршруті буде більше укриттів, що дозволить бігунам безпечно сховатися в разі повітряної тривоги, уникнувши скупчень людей.
Нагадаємо, у Дніпрі водій збив жінку з дитиною на пішохідному переході та втік з місця події. Поліція змогла розшукати його через пів години після аварії.
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