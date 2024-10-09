У Києві затримали серійного крадія завдяки постам в соцмережах (фото)

У Києві знайшли та затримали серійного крадія, інформацію про якого надавали громадяни через соціальні мережі.

Про це повідомила Поліція Києва.

Публікація про підозрілого чоловіка, який нишпорить в одному з під’їздів багатоповерхівки на Мостицькій та "перевіряє" цілісність замків на дверях., з’явилась в одному з столичних телеграм-каналів.

Киянин у своєму пості висловлював обурення що поліція бездіяльно спостерігає за людиною, яка, на його думку, може вчинити злочин. Він зазначав, що правоохоронці не реагують, поки не буде конкретних доказів злочину.

Зловмисник "перевіряє" цілісність замків на дверях / Поліція Києва

Патрулі та співробітники кримінальної поліції були орієнтовані на пошуки зловмисника, і незабаром затримали його. Виявилося, що він щойно скоїв крадіжку в навчальному закладі, зламавши замок і проникнувши до кафедри, звідки викрав два ноутбуки вартістю понад 50 000 гривень. Слідчі вилучили викрадену техніку.

Вкрадені речі / Поліція Києва

Крім цього, з'ясувалося, що підозрюваний може бути причетний до ще двох схожих крадіжок ноутбуків з медичних закладів у Подільському та Оболонському районах Києва. Зловмисник наразі під вартою і йому загрожує до восьми років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, у Києві на Оболоні вже восьмий день триває пошук Назаренко Ірини, жінки 1956 року народження. В останній раз її бачили 1 жовтня в районі ТЦ "Дрім Таун".

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