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На Київщині працювали сили ППО

На Київщині працювали сили ППО

Скриншот з відео. Ілюстративне фото

Наразі в області оголошений відбій повітряної тривоги.

У повітряному просторі Київської області уночі 9 жовтня 2024 року було зафіксовано БпЛА.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. 

Сили ППО працювали по цілях.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - нагадали представники влади. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Україною кружляють ворожі безпілотники: названо напрямок руху

Додамо, що вранці 8 жовтня в Київській області була оголошена повітряна тривога, яка згодом поширилась і на столицю.

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