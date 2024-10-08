У Києві книгарні "Збірка" погрожують через презентацію фотокниги про українське ЛГБТ-ком'юніті

У Києві книгарні "Збірка" після оголошення про презентацію фотокниги німецької фотографки про українське ЛГБТ-ком'юніті почали погрожувати.

Про це повідомила засновниця книгарні Наталя Кузьменко.

Жінка розповіла, що "Збірку" відкрили на початку 2024 року. З того часу у книгарні відбувалось багато освітніх подій як з українськими, так і з іноземними культурними діячами. Нещодавно там оголосили про презентацію фотокниги Fragile as Glass ("Крихкі, як скло") німецької фотографки Сітари Амброзіо про життя представників українського ЛГБТ-ком’юніті під час повномасштабного вторгнення. Виступати під час події запросили фотографку та двох квір-героїв книги.

Засновниця "Збірки" Наталя Кузьменко / Фото: instagram.com/tata_ata_

"Невдовзі мені скинули скриншоти з праворадикальних телеграм каналів, в яких закликають прийти "поділитись своїми поглядами" та "набити пики, подискутувати зі збоченцями". Ще раз: громадяни країни, яку я захищала від ворога, погрожують мені та моєму бізнесу в моїй країні. Відкрито закликаючи до насилля. Якщо простіше – то набити морду. Мені дуже боляче, бо після добровільної боротьби із зовнішнім ворогом, мені доводиться боротись із ворогом всередині країни. І ворог цей – невігластво, неосвіченість та маніпулятивний інформаційний простір", - йдеться у дописі.

Наталя Кузьменко зазначила, що наразі поліція вже розглядає заяву, яку вона написала.

Водночас подія відбудеться, як і було заплановано, 11 жовтня о 17:00.

Варто зазначити, що у 2023 році Україна посіла 39 місце з 49 країн Європи за рівнем забезпечення прав ЛГБТ-спільноти. Нижче України у рейтингу розташувалися Болгарія, Румунія та Польща.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що минулого літа у Києві біля клубу "К41", що на Кирилівській, 41, невідомі напали на дизайнера Костянтина Омелю, який належить до спільноти ЛГБТК+.

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