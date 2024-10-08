Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Києві оголошена повітряна тривога

В Києві оголошена повітряна тривога

Повітряна тривога / Фото: ТСН.ua

Столиці загрожують російські дрони.

В Києві вранці 8 жовтня оголошена повітряна тривога.

Про це свідчить інформація на мапі тривог.

В Київській МВА закликали негайно прямувати до укриття. Там попередили про загрозу ворожих безпілотників.

Своєю чергою Повітряні сили ЗСУ опублікували таке повідомлення:

"Повітряна тривога в Києві. Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги".

Нагадаємо, раніше цього ж ранку в Україні було оголошено нетипову повітряну тривогу: сирени лунали лише в Київській області.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Повʼязані теми:

Наступна публікація