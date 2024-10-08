В Києві оголошена повітряна тривога

В Києві вранці 8 жовтня оголошена повітряна тривога.

Про це свідчить інформація на мапі тривог.

В Київській МВА закликали негайно прямувати до укриття. Там попередили про загрозу ворожих безпілотників.

Своєю чергою Повітряні сили ЗСУ опублікували таке повідомлення:

"Повітряна тривога в Києві. Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги".

Нагадаємо, раніше цього ж ранку в Україні було оголошено нетипову повітряну тривогу: сирени лунали лише в Київській області.

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