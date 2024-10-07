Ракетний удар РФ по Києву: місцева влада уточнила, де знайшла уламки "Кинджалів"

Силам ППО вдалося збити "Кинджали", які летіли на столицю.

Вранці 7 жовтня Росія завдала удару по Києву. Станом на 14:40 уламки збитих ракет "Кинджал" знайдено у чотирьох районах столиці.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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"Внаслідок ракетного удару по столиці зафіксовані падіння уламків в чотирьох районах Києва: Солом’янському, Шевченківському і Голосіївському і Деснянському", - йдеться у повідомленні місцевої влади.

Нагадаємо, російська армія другий день поспіль завдає масованого удару по Україні. Напередодні вибухи лунали в Одесі та області. У понеділок, 7 жовтня, під ударом опинилася столиця та Старокостянтинів Хмельницької області. Що відомо про наслідки атаки - читайте ТУТ.

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