В Киеве объявлена воздушная тревога

Столице угрожают российские дроны.
В Киеве утром 8 октября объявлена воздушная тревога.
Об этом свидетельствует информация на карте тревог.
В Киевской ГВА призвали немедленно направляться в укрытие. Там предупредили об угрозе вражеских беспилотников.
В свою очередь Воздушные силы ВСУ опубликовали следующее сообщение:
"Воздушная тревога в Киеве. Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги".
Напомним, ранее в это же утро в Украине была объявлена нетипичная воздушная тревога: сирены звучали только в Киевской области.
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