В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве утром 8 октября объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствует информация на карте тревог.

В Киевской ГВА призвали немедленно направляться в укрытие. Там предупредили об угрозе вражеских беспилотников.

В свою очередь Воздушные силы ВСУ опубликовали следующее сообщение:

"Воздушная тревога в Киеве. Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги".

Напомним, ранее в это же утро в Украине была объявлена нетипичная воздушная тревога: сирены звучали только в Киевской области.

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