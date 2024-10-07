Ракетный удар РФ по Киеву: местные власти уточнила, где обнаружили обломки "Кинжалов"

Утром 7 октября Россия нанесла удар по Киеву. По состоянию на 14:40 обломки сбитых ракет "Кинжал" найдены в четырех районах столицы.

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

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"В результате ракетного удара по столице зафиксированы падения обломков в четырех районах Киева: Соломенском, Шевченковском и Голосеевском и Деснянском ", — говорится в сообщении местных властей.

Напомним, российская армия второй день подряд наносит массированный удар по Украине. Накануне взрывы раздавались в Одессе и области. В понедельник, 7 октября, под ударом оказалась столица и Староконстантинов Хмельницкой области. Что известно о последствиях атаки — читайте ЗДЕСЬ.

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