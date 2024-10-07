В Киеве пьяный водитель влетел в электроопору на Броварском проспекте: появилось видео

К счастью, водитель остался жив и даже не получил серьезных повреждений.

В Киеве пьяный водитель влетел в электроопору на Броварском проспекте.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий и обнародовал видео.

"Всегда призываем и предупреждаем быть более внимательными и внимательными на дороге в дождливую погоду и при любом изменении погодных условий. Но это не о герое этого видео. Он решил сделать наоборот – принял на душу "для храброст" и погнал по Броварскому в Киеве. А дальше – встреча с электроопорой, с экипажем патрульной полиции", – написал Белошицкий.

Патрульные полицейские составили протоколы по управлению в состоянии опьянения и совершения ДТП.

"Потом будет встреча с судом и, скорее всего, лишение права управления. Но ездить и так не на чем. Хорошо, что сам остался без серьезных повреждений", — подытожил Алексей Белошицкий.

Завжди закликаємо і попереджаємо бути більш пильними та уважними на дорозі у дощову погоду та й при будь-якій зміні погодних умов. Але це не про героя цього відео. Він вирішив зробити навпаки - прийняв на душу «для хоробрості» і погнав по Броварському у Києві А далі - зустріч з електроопорою, з екіпажем патрульної поліції. Протоколи щодо керування у стані спʼяніння та вчинення ДТП. Потім буде зустріч із судом і, скоріш за все, позбавлення права керування. Але їздити і так нема вже на чому. Добре, що сам лишився без серйозних ушкоджень. Опубліковано Олексієм Білошицьким Понеділок, 7 жовтня 2024 р.

Напомним, ранее в Киеве на Столичном шоссе столкнулись автомобиль и маршрутка с пассажирами. В результате ДТП водитель легковушки погиб, водитель и пассажиры микроавтобуса получили телесные повреждения.

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