Полиция изучает контакты женщины, которая радовалась взрывам в Киеве и сравнила горожан с крысами — что известно

Правоохранители тщательно изучают контакты женщины, которая в Киеве оскорбительно высказалась в адрес граждан, направлявшихся к укрытию во время сигнала воздушной тревоги возле Южного железнодорожного вокзала.

Об этом источники в правоохранительных органах рассказали ТСН.ua.

"Исследуется ее телефон, изучаются ее контакты. Также будет решен вопрос об открытии уголовного производства", — сообщили правоохранители корреспонденту ТСН.ua.

Напомним, что нарушительницей, которая восхваляла российского агрессора во время атаки "Кинжалов" по Киеву, оказалась уроженка Донетчины, 2001 года рождения, Алина Волошина, которая в последнее время проживала в столице.

Как известно, утром, 7 октября, ВС РФ запустили ракеты по Украине, в Киеве прогремели взрывы. Глава Киевской городской военной администрации (КМВА) Сергей Попко отметил, что были зафиксированы пуски ракет Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К. Обломки сбитых ракет уже обнаружили в четырех районах столицы.

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