У Києві пʼяний водій влетів в електроопору на Броварському проспекті: з'явилося відео

У Києві пʼяний водій влетів в електроопору на Броварському проспекті.

Про це повідомив у Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький та оприлюднив відео.

"Завжди закликаємо і попереджаємо бути більш пильними та уважними на дорозі у дощову погоду та й за будь-якої зміни погодних умов. Але це не про героя цього відео. Він вирішив зробити навпаки – прийняв на душу "для хороброст" і погнав по Броварському у Києві. А далі – зустріч з електроопорою, з екіпажем патрульної поліції", – написав Білошицький.

Патрульні поліцейські склали протоколи щодо керування у стані спʼяніння та вчинення ДТП.

"Потім буде зустріч із судом і, скоріш за все, позбавлення права керування. Але їздити і так нема вже на чому. Добре, що сам лишився без серйозних ушкоджень", – підсумував Олексій Білошицький.

Завжди закликаємо і попереджаємо бути більш пильними та уважними на дорозі у дощову погоду та й при будь-якій зміні погодних умов. Але це не про героя цього відео. Він вирішив зробити навпаки - прийняв на душу «для хоробрості» і погнав по Броварському у Києві А далі - зустріч з електроопорою, з екіпажем патрульної поліції. Протоколи щодо керування у стані спʼяніння та вчинення ДТП. Потім буде зустріч із судом і, скоріш за все, позбавлення права керування. Але їздити і так нема вже на чому. Добре, що сам лишився без серйозних ушкоджень. Опубліковано Олексієм Білошицьким Понеділок, 7 жовтня 2024 р.

Нагадаємо, раніше у Києві на Столичному шосе зіткнулися автомобіль та маршрутка з пасажирами. Внаслідок ДТП водійка легковика загинула, водій і пасажири мікроавтобуса зазнали тілесних ушкоджень.

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