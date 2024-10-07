Над Києвом збили "Кинджали", які летіли на Старокостянтинів: військові експерти вказали на важливу деталь

Сьогоднішній випадок унікальний тим, що ракету було збито на маршевій ділянці польоту.

Росія в понеділок, 7 жовтня, атакувала Україну трьома "Кинджалами". Декілька з них було збито силами ППО над Києвом.

Про це повідомляє Defense Express.

Як пише видання, те, що два "Кинджали" вдалося збити над Києвом, свідчить про те, що їх можна збивати й на маршовій ділянці. Також відомо, що одна з ракет влучила в район аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області. Ймовірно, це і була основна ціль росіян.

За підрахунками Defence Express, росіяни дійсно запускають "Кинджали" так, що вони пролітають над Києвом. Саме через це кияни можуть чути звукову хвилю від них, а іноді й роботу ППО.

Саме тому, якщо росіяни запустили "Кинджал" з меж Тамбовської області до Старокостянтинова – виходить прямолінійна траєкторія через Київ і його околиці. З цього слідує, що ППО, яка захищає столицю і має протиракетні засоби, може збити "Кинджал". Зокрема, це може робити ППО Patriot – про це раніше розповідали Повітряні сили.

Але тоді Patriot збив "Кинджал" під час заходу на ціль. Сьогоднішній випадок унікальний тим, що ракету було збито на маршевій ділянці польоту. Різниця між цими випадками – доволі значна.

Коли "Кинджал" падає на ціль, його швидкість уже не є гіперзвуковою. А ось на маршевій ділянці вона якраз перевищує 5 Махів.

Росіяни раніше заявляли, що їх "Кинджал" нібито має можливості маневрувати на всій траєкторії польоту і завдяки цьому нібито може обходити потенційні райони протиракетної оборони. Однак попри ці заяви, росіяни вперто прокладають їхній маршрут у районі Києва.

Нагадаємо, зранку 7 жовтня, ЗС РФ запустили ракети по Україні, в Києві лунали вибухи. Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що були зафіксовані пуски ракет Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К. Уламки збитих ракет "Кинджал" знайдено в чотирьох районах столиці.

Хто сьогодні натравив Кинджали РФ на Київ та Старокостянтинів? Ніхто не повірить!

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