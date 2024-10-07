Поліція досліджує контакти жінки, яка раділа вибухам в Києві і порівняла містян зі щурами — що відомо

Правоохоронці ретельно досліджують контакти жінки, яка в Києві образливо висловилась на адресу громадян, які прямували до укриття під час сигналу повітряної тривоги біля Південного залізничного вокзалу.

Про це джерела у правоохоронних органах розповіли ТСН.ua.

"Досліджується її телефон, вивчаються її контакти. Також буде вирішено питання щодо відкриття кримінального провадження", — повідомили нам правоохоронці кореспонденту ТСН.ua.

Нагадаємо, що порушницею, яка вихваляла російського агресора під час атаки "Кинджалів" по Києву, виявилась уродженка Донеччини, 2001 року народження, Аліна Волошина, яка останнім часом мешкала у столиці.

Як відомо, зранку, 7 жовтня, ЗС РФ запустили ракети по Україні, у Києві прогриміли вибухи. Очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко зазначив, що були зафіксовані пуски ракет Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К. Уламки збитих ракет вже знайшли у чотирьох районах столиці.

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