У Києві затримали викрадача електросамокатів: що йому загрожує

У Києві слідчі повідомили про підозру мешканцю столиці, який викрадав електричні самокати та розбирав їх на запчастини. Наразі правоохоронці довели його причетність до чотирьох фактів крадіжок. За вчинення злочину в умовах воєнного стану фігуранту загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі (ч. 4 ст. 185 ККУ).

Про це повідомили у поліції Києва.

До Дарницького управління поліції надходило багато звернень щодо крадіжки електросамокатів та запчастин з них. Представники компаній з прокату електросамокатів повідомляли, що невідомі особи викрали кілька самокатів, а з інших зняли деякі запчастини, зокрема акумулятори.

Поліцейські встановили особу підозрюваного та затримали його під час спроби чергової крадіжки самоката у нічний час. Зловмисником виявився 36-річний мешканець столиці.

"Під час невідкладного обшуку за його місцем проживання поліцейські вилучили два самокати та акумуляторні батареї до них, а також інструменти для вчинення злочинів: набір викруток, плоскогубці, дроторіз тощо", – йдеться в повідомленні поліції.

Правоохоронці довели причетність фігуранта до чотирьох крадіжок

За даними слідства, злочинець викрадав електросамокати вночі. Після цього він приносив їх до своєї квартири, де розбирав на запчастини. Один з транспортних засобів чоловік перефарбував та продав.

Нагадаємо, у поліції Києва показали відео, як пʼяний водій влетів в електроопору на Броварському проспекті. На диво, водій не тільки лишився живим, а навіть не отримав серйозних ушкоджень.

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