Не міг знайти собі дружину: у Києві чоловік розгромив приймальню громадян Міністерства соцполітики (фото, відео)

Перелякані працівники та відвідувачі ледве встигли вибігти на вулицю та викликали поліцію.

У Києві чоловік розгромив приймальню громадян Міністерства соціальної політики України, бо не міг знайти собі дружину. На нього чекає суд.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"Наприкінці вересня цього року чоловік зайшов до приймальні громадян міністерства та зненацька почав стільцем бити вікна та перекидати офісні меблі і техніку, супроводжуючи ці дії брутальною лайкою. Перелякані працівники та відвідувачі ледве встигли вибігти на вулицю та викликали поліцію", – йдеться у повідомленні.

Свою агресію чоловік пояснив життєвими негараздами / Фото: Київська міська прокуратура

З’ясувалось, що чоловік у Києві перебуває проїздом. На спеціальних обліках лікарів психіатра та нарколога не перебуває, військову службу не проходив, офіційно не працевлаштований.

Свою агресію чоловік пояснив життєвими негараздами, мовляв, тривалий час не міг познайомитись із порядною жінкою та створити сім’ю, а на його думку, державні установи не бажали допомогти йому у цьому питанні.

У Києві судитимуть чоловіка, який розгромив приймальню громадян Мінсоцполітики / Фото: Київська міська прокуратура

До суду скеровано обвинувальний акт щодо 32-річного уродженця Волинської області за скоєння хуліганства у приймальні громадян Міністерства соціальної політики України (ч.1 ст. 296 КК України).

За хуліганство чоловіку загрожує штрафу від 17 тис. грн до 34 тис. грн. або пробаційний нагляд до трьох років або обмеження волі на той самий строк.

Нагадаємо, у Києві книгарні "Збірка" погрожують через презентацію фотокниги про українське ЛГБТ-ком'юніті.

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