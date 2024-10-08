Вдарили жінку каменем по голові та зв’язали: у Києві затримали зухвалих грабіжників (фото)

У Солом’янському районі Києва поліція затримала двох чоловіків, які вчинили зухвалий розбійний напад на приватний будинок. Нападники проникли на територію оселі 52-річної жінки та сховались у підвалі. Коли вона вийшла з дому, один із злочинців вдарив її по голові каменем, а потім зв’язав.

По це повідомила поліція Києва.

Поки один зі спільників тримав ніж біля шиї потерпілої, інший обшукував будинок. Нападники винесли близько 30 000 грн, золотий ланцюжок, алкогольні напої, наручні годинники та інші цінності, після чого втекли, залишивши жінку зв’язаною.

Грабіжники / Поліція Києва

Наслідки пограбування / Поліція Києва

Наслідки пограбування / Поліція Києва

Зловмисники, які раніше вже мали судимість були уродженцями Сумської та Харківської областей. Не вздовж вони були затримані оперативниками. Наразі чоловіки перебувають під вартою і їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві на Печерську чоловік ногою так вдарив пуделя, що той не зміг підвестися.

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