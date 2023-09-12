У Києві загинула відома історикиня Тетяна Балабушевич

Чоловік Балабушевич перебуває у реанімації.
У Києві внаслідок пожежі загинула доцентка кафедри Києво-Могилянської академії, дослідниця історії України та Європи Тетяна Балабушевич.
Про це пише Big Kyiv.
Зазначається, що пожежа спалахнула на 1 поверсі столичної 10-типовехівки на Петра Скоропадського, 33 загинула жінка. Згодом стало відомо що це Тетяна Балабушевич.
У результаті пожежі чоловік Балабушевич перебуває у реанімації.
"У сильно задимленій квартирі рятувальники знайшли двох осіб та передали медикам. Зокрема, у ДСНС повідомили про постраждалого чоловіка з ознаками отруєння продуктами горіння, та загиблу жінку", - вказано у повідомленні..
Причину загоряння правоохоронці встановлюють.
Про загибель Тетяни Балабушевич також повідомив колишній її студент історик Ярослав Борщик.
За словами Борщика, Балабушевич загинула на 78 році життя.
"Це людина-епоха та викладачка, яка виховала та дала путівку у світ багатьом поколінням українських істориків. Тетяна Аркадіївна зробила значний концептуальний внесок в історичну освіту, який базувався на приналежності України та її історії до історичного розвитку Центрально-Східної Європи", написав Борщик.
Нагадаємо, 9 вересня о 19:57 надійшов виклик про пожежу в квартирі за адресою вул. Петра Скоропадського, 33, що у Голосіївському районі.
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