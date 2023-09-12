В Киеве погибла известный историк Татьяна Балабушевич

Муж Балабушевич находится в реанимации.
В Киеве в результате пожара погибла доцент кафедры Киево-Могилянской академии, исследовательница истории Украины и Европы Татьяна Балабушевич.
Об этом пишет Big Kyiv.
Отмечается, что пожар вспыхнул на 1 этаже столичной 10-этажки на Петра Скоропадского, 33 погибла женщина. Впоследствии стало известно, что это Татьяна Балабушевич.
В результате пожара муж Балабушевич находится в реанимации.
"В сильно задымленной квартире спасатели нашли двух человек и передали медикам. В частности, в ГСЧС сообщили о пострадавшем мужчине с признаками отравления продуктами горения и погибшей женщине", — указано в сообщении.
Причину возгорания правоохранители устанавливают.
О гибели Татьяны Балабушевич также сообщил бывший ее студент историк Ярослав Борщик.
По словам Борщика, Балабушевич погиб на 78 году жизни.
"Это человек-эпоха и преподавательница, которая воспитала и дала путевку в мир многим поколениям украинских историков. Татьяна Аркадиевна внесла значительный концептуальный вклад в историческое образование, основанный на принадлежности Украины и ее истории к историческому развитию Центрально-Восточной Европы", написал Борщик.
Напомним, 9 сентября в 19.57 поступил вызов о пожаре в квартире по адресу ул. Петра Скоропадского, 33, что в Голосеевском районе.
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