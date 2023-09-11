У білоцерківському парку "Олександрія" зі ставка дістали потопельника

Рятувальники витягли тіло чоловіка на берег за допомогою човна та багра.

У білоцерківському парку "Олександрія" рятувальники дістали з води потопельника.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"До оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району 10 вересня о 20:18 надійшло повідомлення про те, що в парку "Олександрія" в ставку виявлено тіло чоловіка без ознак життя", - йдеться у повідомленні.

На місце події направлено рятувальників 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Біла Церква

Рятувальники за допомогою човна та багравитягли тіло чоловіка на поверхню, доправили до берега та передали працівникам поліції.

Причини та обставини події з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, на Київщині насипали дорогу просто посеред озера, щоб скоротити шлях до укриття.

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