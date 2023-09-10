У Києві внаслідок пожежі в квартирі загинула жінка

9 вересня о 19:57 надійшов виклик про пожежу в квартирі за адресою вул. Петра Скоропадського, 33, що у Голосіївському районі.

Про це повідомляє ДСНС Україні у повідомленні у соціальних мережах.



На місце виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю на місце було встановлено що загоряння сталося в квартирі на 1 поверсі 10 поверхового житлового будинку. В сильно задимленій квартирі, рятувальники знайшли двох осіб та передали медикам. Рятувальники відразу розпочинали гасіння.



"О 20:25 загоряння було локалізовано на площі 20 кв.м, а о 20:38 - ліквідовано.

На жаль, є постраждалий чоловік з ознаками отруєння продуктами горіння, та загибла жінка – власники квартири", - йдеться у повідомленні.



На місці працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чол. особового складу.

Причини пожежі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, що раніше у Києві спалахнула масштабна пожежа у центрі міста.