У Києві внаслідок пожежі в квартирі загинула жінка

9 вересня о 19:57 надійшов виклик про пожежу в квартирі за адресою вул. Петра Скоропадського, 33, що у Голосіївському районі.
Про це повідомляє ДСНС Україні у повідомленні у соціальних мережах.
На місце виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю на місце було встановлено що загоряння сталося в квартирі на 1 поверсі 10 поверхового житлового будинку. В сильно задимленій квартирі, рятувальники знайшли двох осіб та передали медикам. Рятувальники відразу розпочинали гасіння.
"О 20:25 загоряння було локалізовано на площі 20 кв.м, а о 20:38 - ліквідовано.
На жаль, є постраждалий чоловік з ознаками отруєння продуктами горіння, та загибла жінка – власники квартири", - йдеться у повідомленні.
На місці працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чол. особового складу.
Причини пожежі встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, що раніше у Києві спалахнула масштабна пожежа у центрі міста.
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