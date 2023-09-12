Під час оборони Києва льотчикам РФ транслювали в ефір похоронний марш – начальник управління РЕБ

Українські війська радіоелектронної боротьби на початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року, під час оборони Києва, подавлювали частоти російської авіації, транслюючи льотчикам-окупантам похоронний марш.

Про це розповів начальник Головного управління РЕБ та кібербезпеки Іван Павленко в інтерв'ю "Українській правді".

"У перші дні війни, коли "орки" літали в районі Києва, ми використовували радіостанції для того, щоб здійснювати радіоподавлення управління авіації противника. Хлопці тоді записали похоронний марш, який лунав в ефірі у росіян. Я вам кажу, вони тоді міняли частоти миттєво. 10 секунд – зміна. Позитивний ефект одразу. Такі перелаштовування на інші частоти є прямим підтвердженням того, що радіоподавлення було успішним", - зазначив він.

Іван Павленко також зауважив, що роботу РЕБ дуже важко оцінити, бо її не видно на перший погляд, тому оцінка дається у відсотках.

"Ефективність РЕБ завжди вимірюється у відсотках. Тому що все це випромінювання, його не можна пощупати. Наприклад, беремо мережу зв'язку танкового батальйону. Там є 10, припустимо, радіоліній. Якщо ми подавили всі радіолінії, то зв'язок називається зірваний, це 100%. Якщо подавили 70%, то це називається порушено. Якщо подавили 50%, це називається ускладнено. Так рахується ефективність радіоелектронної боротьби на прикладі зв'язку", - пояснив Павленко.

Нагадаємо, окупаційна армія Росії знищила сотні одиниць техніки ЗСУ, яка виявилась муляжами.

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