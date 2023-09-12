Під час оборони Києва льотчикам РФ транслювали в ефір похоронний марш – начальник управління РЕБ

Начальник Головного управління РЕБ та кібербезпеки розповів про перші дні повномасштабного вторгнення РФ.
Українські війська радіоелектронної боротьби на початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року, під час оборони Києва, подавлювали частоти російської авіації, транслюючи льотчикам-окупантам похоронний марш.
Про це розповів начальник Головного управління РЕБ та кібербезпеки Іван Павленко в інтерв'ю "Українській правді".
"У перші дні війни, коли "орки" літали в районі Києва, ми використовували радіостанції для того, щоб здійснювати радіоподавлення управління авіації противника. Хлопці тоді записали похоронний марш, який лунав в ефірі у росіян. Я вам кажу, вони тоді міняли частоти миттєво. 10 секунд – зміна. Позитивний ефект одразу. Такі перелаштовування на інші частоти є прямим підтвердженням того, що радіоподавлення було успішним", - зазначив він.
Іван Павленко також зауважив, що роботу РЕБ дуже важко оцінити, бо її не видно на перший погляд, тому оцінка дається у відсотках.
"Ефективність РЕБ завжди вимірюється у відсотках. Тому що все це випромінювання, його не можна пощупати. Наприклад, беремо мережу зв'язку танкового батальйону. Там є 10, припустимо, радіоліній. Якщо ми подавили всі радіолінії, то зв'язок називається зірваний, це 100%. Якщо подавили 70%, то це називається порушено. Якщо подавили 50%, це називається ускладнено. Так рахується ефективність радіоелектронної боротьби на прикладі зв'язку", - пояснив Павленко.
Нагадаємо, окупаційна армія Росії знищила сотні одиниць техніки ЗСУ, яка виявилась муляжами.
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