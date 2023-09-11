У Києві на станції кільцевої електрички "Почайна" ремонтують інфраструктуру: скасовано низку рейсів

Зміни ніяк не торкаються рейсів на південному півкільці між Дарницею та Святошином через центральний вокзал.

У Києві на станції кільцевої електрички Kyiv City Express Почайна почався ремонт залізничної інфраструктури. Вже традиційно роботи переважно нічні, але найбільш вранішні та вечірні рейси північного півкільця скасовано.

Про це повідомляється у Телеграм-каналі Kyiv City Express.

Зокрема, 11 вересня не курсуватимуть електропоїзди:

№7447 (відправлення зі станції Дарниця о 21:31 через Почайну);

№7348 (відправленням зі станції Святошин о 21:39 через Почайну);

№7449 (відправленням зі станції Дарниця о 22:31 через Почайну).

12, 13, 14 вересня не курсуватимуть електропоїзди:

№7401 (відправленням зі станції Дарниця о 5:31 через Почайну);

№7302 (відправленням зі станції Святошин о 5:39 через Почайну);

№7447 (відправлення зі станції Дарниця о 21:31 через Почайну);

№7348 (відправленням зі станції Святошин о 21:39 через Почайну);

№7449 (відправленням зі станції Дарниця о 22:31 через Почайну).

15 вересня не курсуватимуть електропоїзди:

№7401 (відправленням зі станції Дарниця о 5:31 через Почайну);

№7302 (відправленням зі станції Святошин о 5:39 через Почайну).

На станціях, які зачіпають ці зміни, залізничники вже розмістили повний перелік відкоригованих відправлень.

Пасажирів просять звернути увагу, що зміни ніяк не торкаються рейсів на південному півкільці між Дарницею та Святошином через центральний вокзал.

Нагадаємо, у Києві сталася надзвичайна подія у метрополітені.

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