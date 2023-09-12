У Києві поліцейський отримав ножове поранення, затримуючи озброєного зловмисника

Поліцейський Києва під час затримання озброєного зловмисника поранений

При затриманні підозрюваного в особливо тяжкому злочину останній завдав ножове поранення правоохоронцю.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва у повідомленні у соціальних мережах.

Але поранення не завадило співробітнику поліції одягнути на нападника кайданки.

Фігурант затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. На місці працює слідчо-оперативна група.

Правоохоронцю надається медична допомога.

«Інформацію буде оновлено», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 серпня у Дніпрі патрульні поліцейські зупинили авто Jaguar, яке порушило правила дорожнього руху. Під час конфлікту, який переріс у бійку та стрілянину, пасажир "Ягуара" розбив обличчя та зламав ніс поліцейській, її напарник тричі вистрелив у нападника та убив його.

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