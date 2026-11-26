Дим від пожежі в Києві вранці 26 листопада / © ТСН

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У Києві вранці 26 листопада спалахнула сильна пожежа на лівому березі неподалік станції червоної гілки метро. Загоряння виникло в районі одного з торговельних центрів унаслідок нічної балістичної атаки на столицю.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали та підтвердили ТСН.ua у Київській МВА.

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Спершу місцеві телеграм-канали писали, що займання у столиці могло виникнути на ринку «Даринок». За різними даними, палає чи то біля станції метро «Лісова», чи то біля станції «Чернігівська», чи то — біля «Дарниці».

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На місці ранкової пожежі видно величезний стовп темного диму, який здіймається у небо. Його бачать навіть з Оболоні.

На фото з соцмереж чорний дим видно, зокрема, у Дніпровському районі біля ТРК «Проспект», неподалік якого розташована станція метро «Чернігівська».

Як пояснили ТСН.ua джерела у правоохоронних органах, ймовірно, пожежа може бути наслідком нічної атаки Росії балістикою по Києву. Нових повідомлень про пожежі на лівому березі столиці станом на ранок не надходило.

У ДСНС Києва інформацію наразі не коментують.

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Водночас у Київській МВА в коментарі ТСН.ua підтвердили, що пожежа сталася через нічну атаку на столицю. Триває ліквідація наслідків.

Дим від пожежі в Києві вранці 26 листопада / © із соцмереж

Дим від пожежі в Києві вранці 26 листопада / © ТСН

Дим від пожежі в Києві вранці 26 листопада / © із соцмереж

Дим від пожежі в Києві вранці 26 листопада / © із соцмереж

Дим від пожежі в Києві вранці 26 листопада / © із соцмереж

Нагадаємо, пізно ввечері 25 листопада росіяни атакували Київ балістичними ракетами. В Деснянському районі було зафіксовано влучання в будівлю на території промзони, у ще одну нежитлову будівлю, а також у торговельний центр. Внаслідок ударів є руйнування, спалахнула сильна пожежа.

Внаслідок нічної ворожої атаки на столицю постраждало семеро людей.

Уже вранці 26 листопада в Києві прогримів новий вибух під час повітряної тривоги через дронову загрозу. Подробиць наразі немає.

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