Атака дронами Києва: правоохоронці перевірять фото Reuters, на яких є робота ППО – Ігнат

Правоохоронці перевірять фото, опубліковані Reuters, на яких є робота протиповітряної оборони у ніч проти 10 вересня.

У ніч проти 10 вересня окупанти здійснили чергову атаку безпілотниками на Київ та область. Пізніше інформаційне агентство Reuters опублікувало фото, на яких є робота ППО – правоохоронці перевірятимуть цю інформацію.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Так, на сайті агентства були опубліковані фотографії, на яких видно роботу протиповітряної оборони України під час нічної атаки дронів на Київ.

"Повітряні сили не можуть заборонити таке явище, але якщо там є порушення, то є відповідні служби, які визначать, чи є там чутлива інформація, наскільки вона чутлива і взагалі для чого це потрібно робити", - сказав Ігнат.

Він нагадав, що російські спецслужби таким чином отримують інформацію і роблять висновки про розташування, перебування, сили та засоби протиповітряної оборони України.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня Росія атакувала ударними безпілотниками типу "Шахед" Київську область та столицю. Протиповітряна оборона збила 26 дронів із 33.

У Київській області внаслідок атаки було пошкоджено інфраструктурний об’єкт, вісім приватних будинків, приміщення школи, дитячого садочку та селищної ради та навчально-реабілітаційний центр.

У небі над Києвом збили понад 20 ворожих безпілотників, які летіли групами із різних напрямків. За інформацією Віталія Кличка, ворожі уламки БПЛА впали у чотирьох районах: Святошинському, Шевченківському, Подільському та Соломʼянському районах.

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