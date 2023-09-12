У Києві впровадять нові обмеження руху транспорту: що відомо

Заборона в’їзду в години пік існувала в Києві і раніше, ще до початку повномасштабного вторгнення.

У Києві обмежать в’їзд великогабаритного транспорту в столицю в години пік вранці з 7:00 до 10:00, та ввечері з 17:00 до 20:00.

Про це повідомили у Київській міській військовій адмінстрації.

Зазначається, що відповідні зміни введуть через перевантажене місто у години пік.

"Людям важко дістатися на роботу, спеціальному транспорту – до місця призначення. Тому на сьогоднішньому засідання Ради оборони Києва окрему увагу приділили вирішенню питання розвантаженості автомобільних доріг міста", - мовиться у повідомленні.

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Контроль за виконанням рішення здійснюватиме поліція Києва.

"Прошу перевізників із розумінням поставитися до цієї норми. Тим більше, що це не новинка для міста і більшість власників великогабаритного транспорту з такими обмеженнями знайомі. Заборона в’їзду в години пік існувала в Києві і раніше, ще до початку повномасштабного вторгнення", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Додамо, що мер Києва Віталій Кличко та його брат Володимир Кличко провели зустріч з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

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