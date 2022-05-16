У Києві відновила роботу ще одна станція метро

У Києві відновила роботу ще одна станція метро

Підземні станції столичного метрополітену продовжують цілодобово приймати людей як укриття.

У Києві відновила роботу станція метро "Кловська".

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Інтервал руху поїздів скорочено. На всіх лініях інтервал складає 5-7 хвилин у години пік, 10-15 хвилин в інший час", - зазначив він.

Він також нагадав, що у разі повітряної тривоги рух на відкритих ділянках призупиняється.

Нагадаємо, з 16 травня у Києві відновлено оплату за проїзд в комунальному транспорті.

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