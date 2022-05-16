В Киеве возобновила работу еще одна станция метро

Подземные станции столичного метрополитена продолжают круглосуточно принимать людей в качестве укрытия.
В Киеве возобновила работу станция метро "Кловская".
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
"Интервал движения поездов сокращен. На всех линиях интервал составляет 5-7 минут в часы пик, 10-15 минут в другое время", — отметил он.
Он также напомнил, что при воздушной тревоге движение на открытых участках приостанавливается.
Напомним, с 16 мая в Киеве возобновлена оплата за проезд в коммунальном транспорте.
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