В Киеве возобновила работу еще одна станция метро

В Киеве возобновила работу еще одна станция метро

Подземные станции столичного метрополитена продолжают круглосуточно принимать людей в качестве укрытия.

В Киеве возобновила работу станция метро "Кловская".

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Интервал движения поездов сокращен. На всех линиях интервал составляет 5-7 минут в часы пик, 10-15 минут в другое время", — отметил он.

Он также напомнил, что при воздушной тревоге движение на открытых участках приостанавливается.

Напомним, с 16 мая в Киеве возобновлена оплата за проезд в коммунальном транспорте.

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