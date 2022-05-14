У Києві відновлюють електронну оплату за проїзд у громадському транспорті

У Києві відновлюють електронну оплату за проїзд у громадському транспорті

Рішення стосується як метро, так і наземного транспорту.

Від 16 травня у Києві відновлюють електронну оплату за проїзд у комунальному громадському транспорті. Як в метро, так і в наземному транспорті.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Ми повинні відновлювати повноцінну роботу громадського транспорту, який працював в обмеженому режимі та був ці місяці безкоштовним. Потрібно платити зарплати транспортникам, забезпечувати підприємства пальним, матеріалами, електроенергією. Це великі кошти", - пояснив мер.

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Сплачувати за проїзд пасажири зможуть транспортними картками, через платіжні додатки та мобільний додаток "Київ цифровий".

Нагадаємо, 13 травня в КМДА наголосили, що через загрозу ракетних ударів дітям не рекомендується повертатись до Києва. Водночас тим, хто вирішив повернутися, варто враховувати, що столиця живе з обмеженнями.

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