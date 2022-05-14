У Києві змінили тривалість роботи метро та наземного транспорту

У Києві змінили тривалість роботи метро та наземного транспорту

У Києві від 16 травня збільшилась тривалість роботи громадського транспорту.

Відтак, метро в столиці працюватиме від 6:00 до 22:00, а наземний транспорт - 06:00 до 22:30.

Про це повідомили в КМДА.

Також у метро відновлюється електронна оплата за проїзд. У Київському метрополітені закликали жителів столиці підготувати транспортні картки, користуватися платіжними застосунками та мобільним застосунком "Київ Цифровий". Заступниця керівника Київського метрополітену Наталія Макогон пояснила, що інтервали руху метро наразі скорочують до 5-7 хвилин у час пік.

Зазначимо, що від 15 травня комендантська година у Києві триватиме щоночі від 23:00 до 05:00.

"Міська влада закликає киян дотримуватися комендантської години та не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу, адже загроза ракетних обстрілів, на жаль, залишається", - йдеться у повідомленні КМДА.

Нагадаємо, від 16 травня у Києві відновлюють оплату за проїзд у комунальному громадському транспорті. Як в метро, так і в наземному транспорті.

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