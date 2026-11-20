Метрополітен / © ТСН.ua

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Уранці 21 листопада на станції метро «Хрещатик» у Києві тимчасово закриють один із вестибюлів. Обмеження пов’язані з державними заходами з нагоди Дня Гідності та Свободи.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

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Метро «Хрещатик»: який вестибюль закриють 21 листопада

За інформацією КМДА, тимчасово обмежать роботу вестибюля №3 — виходу в напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні (вулиця Інститутська). Обмеження діятимуть з 5:37 до 11:00.

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Інші виходи станції працюватимуть у звичайному режимі. Пасажири зможуть скористатися вестибюлями №1 і №2, а також пересадковим вузлом між станціями «Майдан Незалежності» та «Хрещатик».

У КМДА наголосили, що в разі оголошення повітряної тривоги всі вестибюлі станції, зокрема третій, відкриють на вхід. Це необхідно, щоб пасажири могли швидко спуститися в укриття.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через пошкодження Південного мосту внаслідок російських обстрілів поїзди зеленої гілки метро тимчасово не курсують між станціями «Славутич» і «Видубичі». За словами міністра інфраструктури та транспорту Миколи Калашника, на відновлення руху між берегами Дніпра може знадобитися орієнтовно два-три місяці.

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