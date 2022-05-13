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Із Київського метро хочуть прибрати вагони, виготовлені в Росії: таких 726

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Із Київського метро хочуть прибрати вагони, виготовлені в Росії: таких 726

Фото: УНІАН

Київський метрополітен планує замінити вагони російського виробництва. Із загалом 821, які зараз експлуатуються, таких 726.

Про це "Сьогодні" повідомила заступниця начальника метро Наталія Макогон.

"Поки йде війна, ми не можемо назвати точну дату повної заміни вагонів російського виробництва, але ми не можемо зараз гаяти час і не думати на перспективу", – сказала Макогон.

За її словами, із заміною рухомого складу може допомогти Міжнародна асоціація громадського транспорту, членом якої став "Київський метрополітен".

Наразі у комунальному підприємстві планують зняти з вагонів таблички російських заводів-виробників.

Нагадаємо, у Києві збираються перейменувати кілька станцій метро. Задля цього, столичний метрополітен створив відкриту гугл-форму, в якій свій вибір уже зробили 170 тисяч осіб. Проте і з цим уже виникли проблеми.

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