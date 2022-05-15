За добу російські окупанти обстріляли 11 населених пунктів у Донецькій області: є загиблі та поранені

За добу російські окупанти обстріляли 11 населених пунктів у Донецькій області: є загиблі та поранені

За добу російські окупанти обстріляли 11 населених пунктів у Донецькій області та вбили мирних жителів, є поранені.

Руйнувань зазнали 36 цивільних об'єктів - житлові будинки, промислові, тягова електрична станція, медичний заклад.

Про це повідомляє МВС України.

Зазначається, що впродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Авдіївка, Торецьк, Лиман, селище Очеретино, селище Дробишево, селище Північне, селище Керамік, с. Берестове, с. Бородичне, с.Новокалинове.

Ворог обстрілював мирне населення зі стрілецької зброї, авіації, танків, важкої артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню "Град".

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Воєнні злочини РФ задокументовано. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України, додали у МВС.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 81-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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