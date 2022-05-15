Низка приміських потягів курсуватиме з Києва до Тетерова для забезпечення зручнішого сполучення міст-сателітів столиці

"Укрзалізниця" продовжує відновлювати та розширювати проєкт City Express. Так, від понеділка, 16 травня, низка приміських поїздів курсуватиме з Києва до Тетерева.
Таким чином буде забезпечено зручне сполучення зі столицею міст-сателітів, які найбільше постраждали під час окупації росіянами: Ірпеня, Бучі, Ворзеля та Бородянки.
Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця".
Графік рейсів:
- поїзд Святошин — Тетерів вирушатиме зі Святошина о 05:20 та 17:52, прибуватиме до Тетерева о 07:09 та 19:38;
- поїзд Тетерів — Святошин вирушатиме з Тетерева о 07:25 та 19:50, прибуватиме до Святошина о 08:57 та 21:22.
У відомстві додають, у Києві, на станції Святошин, пасажири можуть пересісти на кільцевий маршрут Kyiv City Express та продовжити поїздку до інших куточків Києва.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" пропонує новий хабовий маршрут до та з Варшави: опублікований розклад.
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