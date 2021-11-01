У Києві в ніч проти 3 листопада транспорт працюватиме на годину довше

У Києві в ніч проти 3 листопада транспорт працюватиме на годину довше

Проводитиметься футбольний матч між командами "Динамо" та "Барселона".

У ніч із 2 проти 3 листопада транспорт працюватиме на годину довше.

Проводитиметься футбольний матч між командами "Динамо" та "Барселона".

Про це повідомляє Київпастранс.

Буде подовжено роботу маршрутів:

тролейбусних – №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;

трамвайних – №№ 1-К, 8-К, 28;

автобусних в режимі маршрутного таксі – №№178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.

Крім того, буде забезпечено чергування резервних автобусів, які у разі необхідності будуть задіяні на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.

У столиці від 1 листопада почав діяти режим "червоної" зони карантину. Від самого ранку співробітники поліції почали перевіряти наявність сертифікатів щодо вакцинації від коронавірусу у транспорті.

Відтепер, щоб проїхати маршруткою, метро, тролейбусом чи іншим громадським транспортом пасажир повинен мати негативний ПЛР-тест на COVID-19 або експрес-тест на визначення антигена строком дії 72 години; або "жовтий" чи "зелений" COVID-сертифікат; або документ про одужання від коронавірусу. Перевірятимуть ці документи спеціальні групи правоохоронців. І не на вході в транспорт, а вибірково.

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