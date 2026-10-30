Удари по мостах: у Києві додали нові маршрути автобусів і тролейбусів

Транспорт

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У Києві оновили та додали нові маршрути автобусів і тролейбусів, щоб покращити сполучення між лівим і правим берегами.

Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА та Київській міській раді.

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Нові маршрути автобусів і тролейбусів у Києві: повний список

Оновлені автобуси курсують від 29 жовтня, а новий тролейбус запрацював від 30 жовтня. Уздовж «червоної» лінії метро замість одного автобусного маршруту запустили три. На них вивели 17 автобусів (завдовжки 12 і 18 метрів):

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№ 1-М — сполучає станції метро «Лісова» та «Палац спорту»;

№ 1-МА — курсує між «Лісовою» та «Арсенальною» у ранкові й вечірні години пік;

№ 1-МД — працює між станціями «Дарниця» та «Палац спорту».

Також запустили новий тролейбус № 48 від станції метро «Лісова» до залізничної станції «Куренівка» через станцію «Почайна». На лінії працюють 5 тролейбусів, які додатково з’єднують «червону» та «синю» гілки метро.

Зміни торкнулися і «зеленої» лінії, де запустили новий автобусний маршрут № 3-М (станції метро «Осокорки» — «Видубичі»»). Він курсує через Дарницький міст у складі 6 автобусів.

У профільній службі додають, що під час повітряних тривог для частини міського транспорту діють альтернативні схеми проїзду між берегами. Зокрема, автобуси №№ 110, 111, 112 спрямовують через Північний міст, а маршрути №№ 22-ТЛ, 22-ТД та № 91-Т — через Дарницький.

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Нагадаємо, після пошкодження Південного мосту в Києві влада готує альтернативні переправи через Дніпро, проте понтони, насипні дамби та плавучі платформи мають технічні обмеження.

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Також ми писали, що в Києві Міністерство розвитку громад і територій будує 21 альтернативний міст замість переправ, пошкоджених або зруйнованих російськими обстрілами.

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