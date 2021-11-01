Стало відомо, як довго може тривати посилений карантин у Києві

Стало відомо, як довго може тривати посилений карантин у Києві

Київ станом на зараз увійшов у пік захворюваності на коронавірус.

"Червона" зона карантину у Києві буде діяти до стабілізації ситуації з коронавірусом. На це знадобиться щонайменше три тижні.

Про це заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі "Україна 24".

За його словами, наразі Київ увійшов у пік захворюваності.

"Як показує практика, лише тритижневий захід обмежувальний призводить до стабілізації епідемічної ситуації. Тому необхідно спостерігати, працювати з групами ризику, працювати з вакцинацією і проводити контроль протиепідемічних заходів. Якщо дотримуватися, то ми скорим часом побачимо стабілізацію ситуації", - пояснив Рубан.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, Київ перейшов до "червоної" зони і посилює обмеження. Що заборонено від 1 листопада, читайте тут.

Київ від сьогодні починає жити за правилами "червоної" зони | Новини України

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