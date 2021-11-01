В Киеве в ночь на 3 ноября транспорт будет работать на час дольше

В Киеве в ночь на 3 ноября транспорт будет работать на час дольше

Будет проводиться футбольный матч между командами "Динамо" и "Барселона".

В ночь со 2 на 3 ноября транспорт будет работать на час дольше.

Будет проводиться футбольный матч между командами "Динамо" и "Барселона".

Об этом сообщает Киевпасстранс.

Будет продлена работа маршрутов:

троллейбусных – №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;

трамвайных – №№ 1-К, 8-К, 28;

автобусных в режиме маршрутного такси – №№178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.

Кроме того, будет обеспечено дежурство резервных автобусов, которые при необходимости будут задействованы на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.

В столице с 1 ноября начал действовать режим "красной" зоны карантина. С самого утра сотрудники полиции начали проверять наличие сертификатов по вакцинации от коронавируса в транспорте.

Теперь, чтобы проехать маршруткой, метро, троллейбусом или другим общественным транспортом пассажир должен иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа; или "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат; или документ об излечении от коронавируса. Проверять эти документы будут специальные группы правоохранителей. И не на входе в транспорт, а выборочно.

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