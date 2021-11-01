Проїзд лише для вакцинованих: у Києві поліція почала перевіряти сертифікати у транспорті (фото)

Проїзд лише для вакцинованих: у Києві поліція почала перевіряти сертифікати у транспорті (фото)

Перевіряють ці документи спеціальні групи правоохоронців. І не на вході в транспорт, а вибірково.

У столиці від 1 листопада почав діяти режим "червоної" зони карантину. Від самого ранку співробітники поліції почали перевіряти наявність сертифікатів щодо вакцинації від коронавірусу у транспорті.

Про це написала київська журналістка Леся Падалка у Facebook та оприлюднила фото.

За словами журналістки, від восьмої ранку правоохоронці почали перевіряти наявність COVID-документів необхідних для проїзду у громадському транспорті.

Киянка опублікувала фото з поліцією та зазначила, що у маршрутках також вивісили плакати про правила "червоної" зони карантину.

Водночас мешканці Оболоні пишуть, що на зупинках теж пішли перевірки. Поки що більше для галочки. "Підійшли на зупинку, сфоткалися, один перевіряв, інший щось записував і відійшли. Перевіряють не всіх, а за якимось вибірковим принципом", - зазначають очевидці.

Нагадаємо, після посилення карантину громадський транспорт у Києві працюватиме, але є умови. Щоб проїхати маршруткою, метро, тролейбусом чи іншим громадським транспортом пасажир повинен мати негативний ПЛР-тест на COVID-19 або експрес-тест на визначення антигена строком дії 72 години; або "жовтий" чи "зелений" COVID-сертифікат; або документ про одужання від коронавірусу. Перевірятимуть ці документи спеціальні групи правоохоронців. І не на вході в транспорт, а вибірково.

Київ від сьогодні починає жити за правилами "червоної" зони | Новини України

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