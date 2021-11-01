Київ увійшов до "червоної" зони: що заборонено і як працюватиме (інфографіка)

Київ увійшов до "червоної" зони: що заборонено і як працюватиме (інфографіка)

У транспорті від сьогодні усім пасажирам треба мати при собі COVID-документи: сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест.

Київ від 1 листопада увійшов до "червоної" зони карантину. У місті посилено ряд обмежень через стрімке розповсюдження коронавірусної хвороби.

Що заборонено від понеділка, 1 листопада, та як працюватиме транспорт, школи, магазини та інші заклади та установи, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Транспорт

Після посилення карантину громадський транспорт у Києві працюватиме, але є умови. Щоб проїхати маршруткою, метро, тролейбусом чи іншим громадським транспортом пасажир повинен мати негативний ПЛР-тест на COVID-19 або експрес-тест на визначення антигена строком дії 72 години; або "жовтий" чи "зелений" COVID-сертифікат; або документ про одужання особи від коронавірусу.

Своєю чергою, мер Києва Віталій Кличко наголосив, що перевірятимуть ці документи спеціальні групи правоохоронців. І не на вході в транспорт, а вибірково.

"Громадський транспорт закривати ми не збираємося. Він працюватиме. Але їздити в ньому повинні пасажири, що мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт. А вибірково - спеціальні групи правоохоронців", - повідомив Кличко.

Школи та садочки

Столичні школярі від понеділка за парти не повертаються. Після канікул, від 1 листопада, навчальний процес відновиться в дистанційному режимі. Це стосується всіх учнів: від 1 до 11 класу. В такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідеміологічної ситуації в місті. Таке рішення місто ухвалило після консультацій з Міністерством освіти та Міністерством охорони здоров‘я.

Що стосується садочків, то вони продовжать працювати, але дотримуючись правил "червоної зони". За умови вакцинації 100% персоналу закладів.

Магазини

Дозволена робота магазинів з харчовими продуктами, а також робота ринків. Також можуть працювати торгові точки з лікарськими засобами та засобами гігієни, побутовою хімією, ветеринарними препаратами, кормами, насінням та засобами захисту рослин, друкованим ЗМІ та пальним.

Торгові центри

Усі працівники ТРЦ зобов'язані мати COVID-документи. Усі відвідувачі - теж. Діти і підлітки зможуть відвідувати ТРЦ тільки у супроводі дорослих, які мають негативний ПЛР-тест на COVID-19 або експрес-тест на визначення антигена строком дії 72 години; або "зелений" COVID-сертифікат; або документ про одужання.

Ресторани та кафе, готелі

Робота закладів громадського харчування дозволена, але за певних умов:

працівники вакциновані та мають сертифікат;

невакциновані мають ПЛР-тест або експрес-тест;

у відвідувачів є COVID-документи;

Якщо документів немає або не в повному обсязі - дозволена робота на винос або з доставкою.

Спортзали та заклади культури

Всі працівники та відвідувачі зобов'язані мати при собі COVID-документи: сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест або експрес-тест.

Державні організації

Всі працівники та відвідувачі зобов'язані мати негативний ПЛР-тест на COVID-19 або експрес-тест на визначення антигена строком дії 72 години; або "жовтий" чи "зелений" COVID-сертифікат; або документ про одужання особи від зазначеної хвороби.

Лікарні

Від 1 листопада в Києві до окремого рішення заборонено проведення закладами охорони здоров’я усіх форм власності планових заходів з госпіталізації, крім низки невідкладних та термінових випадків.

Масові заходи

Крім того, проведення всіх масових заходів, крім офіційних спортивних заходів без глядачів, заходів з атестації та оцінювання якості освіти (дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладів негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або "зеленого" COVID-сертифіката; або документа про одужання).

КМДА

Нагадаємо, у листопаді-грудні ситуація з коронавірусом в Україні в цілому і в Києві зокрема буде найважчою. Про це у коментарі ТСН.ua розповіла епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк.

"На що нам чекати – складно, звичайно, сказати. Зараз ми перебуваємо на піку, а точніше - лише підходимо до нього. Тому в будь-якому разі очікуємо ще на погіршення ситуації. Я думаю, що наступний місяць у нас буде, найімовірніше, найважчим, а може, це перейде і на грудень. До нового року ми будемо поки що у такому зростанні захворюваності", – зазначила вона.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

Київ від сьогодні починає жити за правилами "червоної" зони | Новини України

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