Цьогорічний жовтень у Києві потрапив до трійки найсухіших за останні 130 років

Цьогорічний жовтень у Києві потрапив до трійки найсухіших за останні 130 років

Середньомісячна температура повітря жовтня у столиці становила +8,4°С, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 рр. на 0,2°С.

Цьогорічний жовтень у Києві потрапив до трійки найсухіших за останні 130 років.

На проспекті Науки випало лише 2 мм опадів, що становить 4% кліматичної норми.

Про це йдеться у повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"У рейтингу найсухіших цьогорічний жовтень у столиці був третім з 1891 року спостережень", - зазначається у повідомленні.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря жовтня у Києві становила +8,4°С, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 рр. на 0,2°С.

Найтеплішим днем було 21 жовтня, коли максимальна температура досягла +18,8°С, а найхолоднішим – 26 жовтня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до -2,4°С.

Нагадаємо, погода в Україні у листопаді 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 1-7° тепла, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 31-61 мм, в гірських районах 64-96 мм.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання